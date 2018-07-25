أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن هجمات السويداء، اليوم، تدل على أن الدول الداعمة للإرهاب تحاول إعادة بث الحياة في التنظيمات الإرهابية لتبقى ورقة بيدهم يستخدمونها لتحقيق مكاسب سياسية.

وشدد الرئيس السوري على أن هذه المحاولات لن تنجح إلا في هدر مقدرات شعوب هذه الدول وسفك المزيد من الدماء البريئة، وجاءت تصريحات الأسد خلاله استقباله، اليوم، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له.

من جهته، أدان مبعوث الرئيس الروسي العمليات الإرهابية التي استهدفت محافظة السويداء، وأكد أن هذه الهجمات الوحشية تؤكد صحة المسار الذي تنتهجه الدولة السورية في مواصلة الحرب على الإرهاب حتى تطهير كامل الأراضي السورية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون السوري الروسي في ملف اللاجئين السوريين والجهود المبذولة من قبل الجانبين بهذا الخصوص، وأثنى الرئيس السوري على ما تقوم به موسكو من أجل المساعدة في تهيئة الظروف لعودة جميع السوريين إلى مدنهم وقراهم.

وأكد بشار الأسد أن دمشق حريصة على عودة جميع أبنائها، وأنه ومن هذا المنطلق فقد رحبت سوريا بأي مساعدة ممكنة للسوريين النازحين في الداخل والخارج لأن ذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق عودتهم، بحسبما كتبت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على "فيسبوك"، كما جرى بحث التحضيرات الجارية لعقد الجولة العاشرة من لقاء أستانا في مدينة سوتشي الروسية الأسبوع المقبل، وتم التأكيد مجددا على أهمية التنسيق الوثيق والمستمر بين دمشق وموسكو في مختلف المجالات.