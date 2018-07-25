أصدر خالد سعيد محافظ الشرقية، القرار رقم 9475 لسنة 2018 باستبعاد أحمد محمد أمين، رئيس مركز ومدينة أولاد صقر من وظيفته كرئيس للمدينة وعودته للعمل بديوان عام المحافظة، نظراً لضعف قيادته وعدم سيطرته على مرؤوسيه ما ترتب عليه إخلالاً في العمل وتعطيل مصالح المواطنين.

كما قرر المحافظ تكليف إبراهيم سلامة إسماعيل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بصفة مؤقته لحين الإعلان عن شغل الوظيفة طبقاً للقوانين المنظمة لذلك.

أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار يأتي بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتقييم العمل، وذلك في إطار تنظيم دولاب العمل الحكومي وتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإداري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.