قالت الراقصة سما المصري، إن رقصة "كيكي" لا تُشكل أي خطر على حياة راقصيها، موضحةً أنها لن تستمر طويلًا وأن الغالبية العظمى من المشاهير الذين نفذوها، شاركوا في هذا التحدي في كومباوندات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أنه يجب معاقبة المخالفين من سائقي الأتوبيسات والميكروباصات الذي يشكلون خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين بدلًا من المطالبة بعقاب راقصي "كيكي".

وردت المصري، على هجوم آمال إبراهيم استشاري العلاقات الأسرية على الأشخاص الذي يرسمون "تاتو" على أجسادهم، وقالت: "التاتو من أيام رشدي أباظة والدق بالتاتو كان بيتعمل في الأرياف ومش ممكن يشوه شكل المرأة".

ودافعت سما المصري عن رقصة "كيكي"، قائلةً: "أنا عن نفسي على استعداد للمحاكمة وممكن أسلم نفسي، بس أنا هتحبس على إيه، مش منطق إني أتحبس في رقصة.. دي حرية شخصية".

وشاركت الراقصة سما المصري في تحدي "كيكي"، فيما طالب اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق بحبس وتغريم كل من اشترك في التحدي.