عبرت الفنانة أصالة، عن إعجابها بإطلالة الفنان عمرو دياب في الملصق الخاص بألبومه "كل حياتي"، الذي أصدره أمس الأربعاء.

ونشرت أصالة الملصق عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، وعلقت عليه متغزلة في "دياب"، وقالت: "رمز السعادة والحلاوة والذكاء".