ظهر الإعلامي جابر القرموطي على الهواء بالبيجامة الكاستور، احتفالًا بموافقة البرلمان نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير بالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندي "التابعة لها" ومؤسسة التمويل الدولية.

وقال القرموطي، إن عمر أفندي عاد إلى "حضن" الدولة المصرية وأُلغيت خصخته، مشيرًا إلى أنه أُنشئ قبل ما يزيد عن 160 عاما، ومعقبًا: "مش كل حاجة تتباع".

وتابع: "أجمل حاجة كنا بنجيبها من عمر أفندي، اللي كان بيلبس البيجاما دي كان بيبقى باشا، وأنت تنام كأنك داخل الجنة".

وأعلن القرموطي عن أن يوم الأربعاء هو بداية أيام البرنامج، موضحًا أنه سيقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، لمدة 5 أيام.