اختتم الفوج الثالث بمعسكر إعداد القادة الدائم بجامعة الزقازيق، نشاطه الثقافي بحوار مفتوح حول الشائعات وأثرها على المجتمع ودور الشباب الجامعي في مواجهتها الذي تنظمه جامعة الزقازيق.

وقال الدكتور ماجد أبو هاشم، مستشار اللجنة الثقافية العليا والمشرف على النشاط الثقافي بالمعسكر، إن هذا الحوار المفتوح جاء على هامش ندوة "سيناء 2018" التي حاضر فيها الصحفي أحمد الديب، المحرر العسكري بإحدى الجرائد، حيث روى وقائع زيارته لسيناء لتغطية عملية سيناء الشاملة استمرت ما يقرب من 10 أيام.

وقال أبو هاشم إننا حرصنا على أن نتطرق لموضوع الشائعات لأنه موضوع الساعة وما وصل إليه عدد الشائعات التي تم ترويجها في مصر والتي وصلت 21 ألف إشاعة خلال 3 أشهر.

وتطرق الحوار إلى استهداف الشائعات للشباب قبل غيرهم لتغيير معتقداتهم وتوجهاتهم، وازدياد انتشارها في المجتمع المصري في ظل ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصال وتطور دور الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتحوله إلى مرسل ومستقبل للمعلومات ومنتج وموزع لها في نفس الوقت من خلال الحرية التي تتسم بها وسائل الإعلام الالكترونية، ما جعل البعض أسير الشائعات والأخبار التي لا تتمتع بالمصداقية في ظل ظروف سياسية وأمنية واجتماعية تخلق بيئة صالحة لسريان الشائعات كسريان النار في الهشيم وتداولها وصعوبة تكذيبها بسبب التقنيات التكنولوجية التي تتلاعب بالنصوص والصور ومقاطع الفيديو.