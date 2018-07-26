قرر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، اليوم، زيادة الأجر اليومي لـ1255 من العاملين بنظام اليومية بالديوان العام والوحدات المحلية والمشروعات التابعة لها.

وشمل القرار 1044 من العاملين بمشروع النظافة بالمحافظة، و180 عاملاً بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، و31 عاملاً بكل من مركزي الواسطى واهناسيا.

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تحسين أجور العاملين بنظام اليومية لمساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشية والمساهمة في الوفاء بالتزاماتهم المادية والأسرية، وتشجيعاً لهم على بذل مزيد من الجهد في أعمالهم المكلفين بها.