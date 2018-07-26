أصدر الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، القرار رقم 1387 بتكليف الدكتور عبد المنعم أبوشرخ، للقيام بأعمال عميد كلية الطب جامعة لحين تعين عميدًا للكلية.