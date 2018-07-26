استضافت وزارة الخارجية يومي 25 و26 يوليو الجاري جولة مشاورات ثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول موضوعات تغير المناخ، بمشاركة وفدي التفاوض المصري والأمريكي، المشاركين فى المفاوضات الخاصة بتنفيذ اتفاق باريس لتغير المناخ.

والمتوقع أن تتوصل الجولة إلى الاتفاق على ضوابط ومحددات تنفيذ الاتفاق خلال قمة المناخ المقبلة المقرر عقدها في بولندا نهاية العام الجاري، حيث ترأس الجانب المصري السفير وائل أبوالمجد، نائب مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد التفاوضي المصري، وعن الجانب الأمريكى السفير Trigg Talley رئيس الوفد التفاوضي للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر السفير وائل أبوالمجد، نائب مساعد وزير الخارجية، في بيان صحفي، أن المشاورات هدفت إلى تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة بصفتها إحدى أهم الأطراف الدولية ذات التأثير على قضايا المناخ، ومصر بوصفها الرئيس الحالى لمجموعة الـ 77 والصين ورئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة، ومن ثم تعكس رؤى الدول النامية من هذه القضية الحيوية.

كما أوضح السفير أبوالمجد، أن المشاورات تركزت على أهم القضايا الخلافية التى لاتزال تعيق التوصل لاتفاق، وعلى رأسها مسألة الدعم المالي والتقني وبناء القدرات المفترض تقديمها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية لمساعدتها على تعزيز إجراءاتها الوطنية، لخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى وكذلك للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ واتفاق باريس المكمل لها يكتسبان أهمية خاصة باعتبارهما تعبيرا عن التوجه الدولي للتحول إلى نمط تنموي أكثر استدامة، ومن ثم فإن أغلب القطاعات الاقتصادية ستتأثر بمخرجات مؤتمر بولندا لاسيما قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والزراعة وغيرها.