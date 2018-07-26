أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس بأنّ المحقق الخاص روبرت مولر يدرس تغريدات لدونالد ترامب في إطار تحقيقه حول حصول تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق حملة الرئيس الأميركي في العام 2016.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر "مطلعة على القضية" أنّ فريق مولر يحاول أن يحدد ما إذا كانت هذه التغرديات تشكل عرقلة للعدالة.

ويهتم مولر خصوصًا بالتغريدات الرئاسية التي استهدفت وزير العدل جيف سيشنز وكذلك مدير مكتب التحقيقات الفدرالية جيمس كومي الذي أقاله ترامب في مايو 2017.

ويريد مولر أن يحدد خصوصا ما إذا كانت إقالة كومي، الذي كان يحقق في حصول تدخل روسي، تُعتبر عرقلة للعدالة.

وفي 18 يوليو، أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالية كريستوفر أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تصر على موقفها بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية عام 2016 على الرغم من نفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك لنظيره الأميركي دونالد ترامب.