أشعل النجم سامو زين السباق الغنائي لموسم الصيف، بطرح بوستر ألبومه الغنائي الجديد "لو عمري يرجع".

الألبوم من إنتاج شركة "مزيكا"، ومن المقرر أن يطرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.