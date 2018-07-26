أصيب عروسان واثنان آخران، منذ قليل، في انقلاب سيارة ملاكي في مصرف أمام عزبة الوقف بطريق "بني سويف – المنيا" الزراعي.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ3 سيارات لنقل المصابين في الحادث إلى مستشفى جامعة بنى سويف.