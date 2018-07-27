اليوم AM 03:45

اليوم AM 03:45

شاركت فضائية "TEN"، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يُظهر كابتن عزوز وهو يشارك في تحدي "كيكي".

الجدير بالذكر، أن الكابتن عزوز شخصية كرتونية جسدها الفنان سامح حسين في مسلسل كرتوني عُرض خلال شهر رمضان الماضي.