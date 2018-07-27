أحيا الفنان رامي صبري الليلة قبل الأخيرة من مهرجان ليالي الصيف، والتي تهدف إلى تنشيط وتشجيع السياحة في جنوب سيناء وبالأخص مدينة طابا.

بدأ الحفل بكلمة من رامي صبري عبر فيها عن سعادته وفخره بالمشاركة لأول مرة في حفل على أرض طابا، ليقدم بعد ذلك عددًا من أشهر أغانيه التي ظل يرددها خلفه الجمهور الذي كان يملأه الحماس وظل طوال الوقت يطلب منه غناء أشهر أغانيه منها: "الراجل وكلمه وغمضت عيني والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير".

رامي قدم حفل كامل العدد بحضور عدد كبير من الجاليات العربية والمصريين الذي وجه لهم التحية.