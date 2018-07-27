خبير فلكي: العالم على موعد مع أطول خسوف قمري في القرن الحادي والعشرين

قال الدكتور ياسر عبدالهادي، أستاذ بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن العالم سيكون على موعد مع أطول خسوف قمري في القرن الحادي والعشرين، اليوم الجمعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن الخسوف القمري سيغطي معظم أجزاء العالم، ما عدا بعض الأجزاء البسيطة في قارة أمريكا الشمالية وفي أقصى شرق قارة آسيا.

وتابع أن الظاهرة ستبدأ علميا في الساعة السابعة 7.15 دقيقة، حيث لن تستطيع العين المجردة رصد الظاهرة.

وأردف: "أنه في الساعة الـ8.24 سيبدأ سكان الكوكب برصد الظاهرة".

وتابع: "وفي الساعة التاسعة والنصف ستحدث ظاهرة الخسوف الكلي، حيث سيكون القمر أحمر اللون".