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الوطن

الخميس.. "الفلك والفضاء والزلازل".. ندوة بـ"الأعلى للثقافة"

منذ 12 دقيقة
كتب: شيماء عادل
الخميس.. "الفلك والفضاء والزلازل".. ندوة بـ"الأعلى للثقافة"

أرشيفية

تنظم لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان "الفلك والفضاء والزلازل"، وذلك غدا الخميس في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان.

ويقدم الندوة الإذاعية جيهان طلعت، ويشارك فيها الدكتور حاتم حمدي عبد المجيد عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور أشرف لطيف، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور عبدالفادي بشارة، أستاذ قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

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