لقيت طالبة مصرعها إثر إصابتها بتسمم غذائي، عقب تناولها وجبة طعام بإحدى المطاعم بمدينة طهطا في سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وضبطت الشرطة 4 من العاملين بالمطعم.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة طهطا بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول (ضحى محمود أبو العلمين علي- 19 عاما- طالبة) تقيم بشارع النوايب بندر طهطا، مصابة بحالة إعياء وقئ مستمر، وتوفيت عقب ذلك "ادعاء تناول طعام فاسد".

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقها (حمدي محمود أبو العلمين علي- 33 عاما) حاصل على دبلوم ثانوي صنايع، ويقيم بذات الناحية قرر حدوث إصابتها عقب تناولها بعض المأكولات من مطعم كائن بشارع صلاح سالم بندر طهطا، واتهم المسؤولين بالمطعم بالتسبب في ذلك.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط مسؤولي المطعم وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم.

أخطرت الإدارة الصحية بطهطا لاتخاذ اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1853 إداري القسم لسنة 2018، وجارِ العرض على النيابة العامة.