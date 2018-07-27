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الوطن

منافسة شرسة على لقب «مدرب العالم»

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عاجل| رفع العلم السوري على مدينة القنيطرة المحررة

عاجل| رفع العلم السوري على مدينة القنيطرة المحررة

ضبط 22 ألف كيس "رقائق بطاطس" مجهولة المصدر في البحيرة

ضبط 22 ألف كيس "رقائق بطاطس" مجهولة المصدر في البحيرة

وزيرة التخطيط: 60% من السكان تحت سن الثلاثين.. ومصر محظوظة بذلك

وزيرة التخطيط: 60% من السكان تحت سن الثلاثين.. ومصر محظوظة بذلك

"البترول" تدرس إقامة مجمعين للتكرير بمحور قناة السويس والعلمين الجديدة

"البترول" تدرس إقامة مجمعين للتكرير بمحور قناة السويس والعلمين الجديدة

أملاك الدولة بجنوب سيناء تسلمت 1270 ملفا لتقنين أوضاع المواطنين

أملاك الدولة بجنوب سيناء تسلمت 1270 ملفا لتقنين أوضاع المواطنين

ضبط اثنين من البلطجية يسرقان المارة تحت تهديد السلاح في البحيرة

ضبط اثنين من البلطجية يسرقان المارة تحت تهديد السلاح في البحيرة

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مشروع تخرج «آية»: لوحة لوالدتها تدعم بها مرضى السرطان

مشروع تخرج «آية»: لوحة لوالدتها تدعم بها مرضى السرطان

سرقة وإرهاب وإزعاج.. الموتوسيكلات بوابة الأزمات

سرقة وإرهاب وإزعاج.. الموتوسيكلات بوابة الأزمات

الأطفال ضحايا الحروق.. تعددت الحكايات والوجع واحد

الأطفال ضحايا الحروق.. تعددت الحكايات والوجع واحد

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بعد تهديدات بعقوبات على "أنقرة" بسببه.. قصة حبس القس الأمريكي بتركيا

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