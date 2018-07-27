نفى الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ما أثير عن أن مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى بورسعيد العام يعانون من مرض "قرح الفراش"، بسبب عدم وجود تهوية في قسم الغسيل.

وأوضح تعيلب حقيقة الواقعة، بأن جهاز التكييف الخاص بالقسم حدث به عطل لمدة نصف ساعة، أمس، وتم إصلاحه على الفور عن طريق مسؤولي الصيانة في المستشفى، وهو سبب ما ظهر في الصور من مرضى يستخدمون الأوراق الكرتونية في التهوية أثناء الغسيل الكلوي في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وطالب المواطنين بعدم ترديد ونشر الشائعات التي تبثها جهات تريد زعزعة أمن واستقرار الدولة.

وأكد أن مديرية الصحة تستقبل أي شكاوى وتحلها على مدار اليوم.

كانت قد انتشرت صور على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى بورسعيد العام، يعانون من شدة الحرارة بسبب عدم وجود أجهزة تكييف داخل القسم.