أحيانًا القدر يلعب دورًا غير متوقع، حيث يحل اليوم ذكرى وفاة يوسف شاهين، ذلك المخرج الذى أخرج عددًا من الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية والعالمية، ودنجوان السينما المصرية رشدى أباظة، صاحب الكاريزما التى لن تتكرر، والتي أهلته إلى تجسيد العديد من الأدوار التي جعتله بلا منافس.

- اللقاء الأول

على الرغم من قلة تعاونهما سويًا في المجال الفني، إلا أن الثنائي حققا نجاحًا من خلال تجربة استثنائية تحت عنوان "جميلة بوحيرد"، الذي قدم لنا قصة نضال "جميلة بوحيرد"، المرأة الجزائرية التي كافحت ضد الاحتلال الفرنسي، وقدم "رشدي" أحد أبرز أبطاله حينما جسد شخصية الكولونيل "بيجار"، في الوقت الذي كان "يوسف" مخرجًا للفيلم.

- الخلاف

وقع اختيار المخرج الراحل عز ذو الفقار على رشدي أباظة لتجسيد دور البطولة في فيلم "الناصر صلاح الدين"، إلا أن المخرج توفى قبل بدء التصوير، واستعانت ابنته بالمخرج يوسف شاهين ليستكمل العمل، والذي قرر وقتها إسناد البطولة للفنان أحمد مظهر بدلاً من رشدي أباظة مما أثار خلافًا طويلاً بينهما، ولم يجمعهما أي أعمال فنية أخرى من وقتها.

- اللقاء الأخير

إلا أن المحطة الأخيرة وفقت بين تاريخ كل منهما، حيث تزامن تاريخ وفاة الفنان رشدي أباظة مع تاريخ وفاة المخرج يوسف شاهين، حيث توفي رشدى أباظة في 27 يوليو 1980، عن عمر يناهز 53 عامًا بعد معاناته مع مرض سرطان المخ، في حين تعرض "شاهين" إلى نزيف في المخ أدى إلى دخوله في غيبوبة وتوفى فى الـ82 من عمره.