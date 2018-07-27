زار الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعض مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة لتفقد منظومة الإعداد الأساسي والتأهيل العسكري للجنود المستجدين، والاطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل منذ لحظة انضمامه للقوات المسلحة والتي تساعد على سهولة وتنمية المهارات الفنية والتخصصية لجميع العناصر في مختلف المجالات.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، التحية والتقدير لأهالي المجندين في أثناء زيارتهم لذويهم بمراكز التدريب لما يتحملوه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن، مقدمًا الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة لما تحملته من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على توفير جميع أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها.

وأشار أثناء تفقده لمراكز التدريب إلى أهمية الحفاظ على المستوى المتميز والقدرات البدنية والمهارية والثقة العالية بالنفس والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية بإعتبارهم الركائز الأساسية لبناء الفرد المقاتل للقوات المسلحة ، وأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر بإعتبارهم جزء أصيل من شبابها تتواصل بهم مسيرة القوات المسلحة يحمون الوطن ويزودون عن أرضه وحدوده ويدافعون عن عزته وكرامته.

وأكد زكى حرص واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة التدريب وتطويرها ، وأن هذا لن يتأتى إلا بإعداد فرد مقاتل قوى بدنياً وبحالة صحية جيدة وله إنتماء شديد لوطنه ، قادراً على العطاء ضمن منظومة القوات المسلحة التى تمتلك القدرة على حماية تراب ومقدسات الوطن وتكون صمام القوة والأمان والجدار القوى الذى يحمى السلام والتنمية .

من جانبهم أشاد أسر الجنود المستجدين بالروح المعنوية العالية التى وجدوا أبنائهم عليها ، مؤكدين أن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لم يكن أمراً سهلاً لولا وجود أبنائهم بين نخبة من أفضل القادة والضباط الذين ساعدوهم على الإرتقاء إلى هذه المسؤلية الكبرى ليكونوا إمتداد لأجيال سبقوهم فى تلبية خدمة الوطن بكل فخر واعتزاز.