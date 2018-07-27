أفادت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أنه بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، فقد كلف سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح طاقم من كوادر السفارة لمتابعة الوضع الصحي لثمانية عشر مواطنا فلسطينيا أصيبوا بالتسمم، وكذلك متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل جثمان الطفلة تاليا الخالدي التي توفيت اثر شبهة تسمم حيث تباشر الجهات المسؤولة التحقيق، وذلك أثناء التواجد في رحلة سياحية بشرم الشيخ.

وعلى الفور كلف سفير دولة فلسطين بالقاهرة مندوب السفارة بالسفر إلى شرم الشيخ، لمتابعة الاجراءات القانونية والادارية لنقل جثمان الطفلة تاليا الخالدي( 8 سنوات - من مخيم الجلزون ) حيث سيتم مباشرة الإجراءات عقب صدور تقرير الطب الشرعي وتقرير النيابة المتعلق بها.

وقامت السفارة بنقل كافة الفلسطينيين المصابين بالتسمم من رجال ونساء وأطفال إلى مستشفى شرم الشيخ وتقوم على متابعة حالتهم الصحية، وكذلك قامت بتغيير مكان اقامتهم بالفندق فورا.

وأفاد الأطباء باستقرار حالات جميع المصابين باستثناء طفل لا يزال في العناية المركزة.

وتقدم السفير دياب اللوح بخالص العزاء والمواساة لأهل الطفلة تاليا الخالدي، راجيا المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان ويعينهم على مصابهم الجلل، مؤكدَا استمرار السفارة في دورها لمتابعة حالات كافة المصابين بالتسمم حتى الاطمئنان على سلامتهم وشفاءهم تماما وعودتهم إلى الوطن معافين.

وكانت مديرية الصحة في جنوب سيناء، قررت غلق مطعم الفندق المتسبب في حالات التسمم إداريًا مع أخذ عينات من الأطعمة الموجودة وإرسالها إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة لتحديد سبب القيء والإسهال.

وأضاف أن اللجنة فحصت المطعم وثلاجات حفظ المأكولات والخضر والفاكهة وحصلت على عينات منذ أمس وتم إرسالها للمعامل المركزية بالوزارة.