يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الكشف عن أسماء المكرمين في الدورة الـ 40 من فعالياته التي تنطلق في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، وتذهب جائزة فاتن حمامة التقديرية هذا العام إلى الفنان حسن حسني، ومن المقرر أن يتسلمها فى حفل افتتاح المهرجان، يأتي ذلك تقديرا لمسيرته السينمائية المضيئة والحافلة بالإنجازات البارزة، إضافة إلى مكانته المرموقة كأحد أبرز الفنانين في تاريخ السينما المصرية.

"الاحتفاء بالفنان حسن حسنى فى مهرجان القاهرة السينمائي تتويجًا لواحد من النجوم الذين أثروا الشاشة المصرية والعربية بأعمال خالدة في ذاكرة السينما"، قالها المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة، مشيرا إلى أن الفنان الكبير خاض عديد من التجارب التى قدمها النجوم الشباب، سندًا ومعلمًا لهم، بالإضافة إلى كونه صاحب رصيد كبير من الأفلام السينمائية نال عن بعضها جوائزًا فى الداخل والخارج.

من جانبه، أعرب الناقد يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان عن سعادته بتكريم حسن حسنى، باعتباره ظاهرة كبرى في عالم التمثيل، استطاع الحفاظ على مكانته لأكثر من نصف قرن، مما يعكس موهبةً فريدة.

وعلق الفنان حسن حسنى على تكريمه من "القاهرة السينمائي"، قائلا: "تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بجائزة فاتن حمامة التقديرية هو أهم جائزة في حياتي، وكأني أحصل على الأوسكار، يكفي أن الجائزة تحمل اسم فاتن حمامة. إنه تتويج لمشواري الفني الذي قطعته على مدى 60 عامًا".