فيديو| أشهر تصريحات هياتم بآخر لقاء تلفزيوني: رفضت الزواج من رؤساء دول

بعد حياة فنية حافلة رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة الاستعراضية سهير حسن، الشهيرة بـ"هياتم"، إثر تدهور حالتها الصحية أمس ونقلها إلى مستشفى مصر الدولي، حتى صرح مصدر في نقابة المهن التمثيلية، عصر اليوم، بأنها أسلمت الروح عن عمر ناهز 68 عاما.

وكان آخر لقاء تلفزيوني ظهرت فيه هياتم هو حلقة "حلويات شرقية" من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وصرحت خلاله بالعديد من الأمور التي كانت مجهولة لجمهورها ومحبيها، والذي تعيد الوطن نشر أهم ما جاء فيه:

1ـ أهلي هاجموني بعد اعتزالي للرقص

2ـ مسابقة ملكة جمال الشواطئ سبب دخولي مجال الفن

3ـ سامية جمال كانت تتمتع بطيبة ورقي وبساطة في التعامل مع الآخرين

4ـ تحية كاريوكا قالت لي "أنتي خليفتي"

5ـ حجز الكراسي كان بالضرب عشان الناس تتفرج عليا

6ـ عمار الشريعي وحسن أبوالسعود "اشتغلوا في فرقتي"

7ـ "حسين كمال" أفضل مخرج عملت معه وألفاظه كانت "جريئة"

8ـ متجوزتش غير 3 مرات بس.. ورفضت الجواز من رؤساء دول