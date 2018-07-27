يترقب الملايين بالعالم، اليوم، واحدًا من أهم الأحداث الفلكية بالقرن الحالي، بالتزامن مع اكتمال قمر شهر ذو القعدة، وسيتمكن الكثيرون حول العالم من متابعة أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين.

وينقل "الوطن" بثًا مباشرًا للخسوف الذي يستغرق في جميع مراحله مدة قدرها 6 ساعات و14 دقيقة تقريبًا، يبدأ كشبه ظلي في تمام الساعة 7:15 مساء اليوم، على أن يصل إلى الخسوف الكلي الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة وذروته عند الساعة 10:22 مساءً.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الخسوف يعد الأطول في القرن الحالي كحدثًا فريدًا من نوعه، ويستمر لحوالي 6 ساعات وربع، بينما في الأوقات العادية تكون مدة الخسوف ساعتين إلا ربع، كون القمر يتعرض لتلك الظاهرة مرتين سنويا بالمعتاد.