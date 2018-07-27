نجل الفنان محمد شرف يروي حالة والده قبل الوفاة وتفاصيل العزاء

قال هشام شرف، نجل الفنان الراحل محمد شرف، لـ"الوطن"، إن والده عانى من مشاكل كثيرة في القلب، وأجرى آخر عملية له من عام ونصف وهي تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وأضاف شرف، خلال تواجده بمركز الحياة بوسط الإسكندرية، أن الجهاز كان يسير بشكل منتظم إلا أن عضلة القلب ضعفت خلال الأيام الأخيرة الماضية ولم تكن تعمل بكفاءة عالية مما نتج عنه الوفاة.

وتابع شرف، أن مصاريف العلاج كانت كبيرة إلا أن النقابة وقفت بجانبهم كتف بكتف ولم تتركهم لحظة ولم تتأخر عن أي شيء.

وأشار شرف، إلى أن جميع أصدقاء والده الممثلين كانوا على تواصل معه للاطمئنان على صحته، وأبرزهم الفنان طارق لطفي وأحمد السقا وأحمد آدم وأحمد حلمي.

وفيما يخص الجنازة، قال أنها ستكون غدا السبت، بعد صلاة الظهر، من مسجد علي بن أبي طالب، بجوار المركز الصحي الذي توفى فيه، على أن يتم دفن جثمانه في مدافن المنارة، وقبول واجب العزاء بعد غد الأحد أمام مدافن المنارة.