أدى العشرات من زائري مرصد حلوان صلاة الخسوف، وذلك تزامنا مع الخسوف الكلي للقمر بسماء الوطن العربى ومصر والذي يعد الأطول في القرن الواحد والعشرين.

ويتابع العشرات من الزائرين كبار وأطفال خسوف القمر الكلي من بمرصد حلوان، من خلال تليسكوبات دقيقة مخصصة للزائرين، فيما ينقل التليسكوب الكبير للمرصد بثًا مباشرًا للخسوف الكلي بكافة مراحله.

والخسوف الكلي للقمر يتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1439 هجريا، ويغطى ظل الأرض 161% تقريبا من سطح القمر، ويعتبر الخسوف الكلي للقمر الأطول بمصر والوطن العربي في القرن الواحد والعشرون.