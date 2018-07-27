أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزراء في المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، أن مبادرة سياسية بشأن غزة "تلوح بالأُفق"، حسبما ذكرت القناة "العاشرة" الإسرائيلية اليوم.

وقالت القناة "العاشرة" الإسرائيلية (تلفزيونية غير حكومية)، إن هذه المبادرة السياسية التي تحدّث عنها نتنياهو خلال جلسة مغلقة لـ"الكابنيت" مؤخرًا، وصلت إلى "مرحلة متقدمة من المفاوضات التي تجري بين الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وفي السياق ذاته، قال وزير من "الكابنيت" للقناة، لم تذكر القناة اسمه أيضًا، إن "إسرائيل مستعدة لتعزيز أي تحرك إنساني في قطاع غزة، حيث أن هناك فرصة بأن تتقدم الأمور في المستقبل القريب"، وأشار الوزير إلى أن هناك موافقة إسرائيلية مبدئية لدعم مثل هذا التوجه الإنساني، بحيث من المتوقع أن يعرض نتنياهو تفاصيل المبادرة على الحكومة للموافقة عليها.

وقال وزير آخر "إن الكرة في ملعب السلطة الفلسطينية وحماس بشأن غزة، نريد أن نرى ما إذا كان (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن على استعداد لرفع العقوبات عن غزة والعودة إلى إدارة القطاع، وإذا كانت حماس مستعدة لوقف العنف"، وأضاف: "أية مشاريع يجب أن تكون تحت إدارة السلطة الفلسطينية بقطاع غزة، وبشرط وقف العنف من قبل حماس، ولا نريد أن يتم خداعنا".

ووفقا للقناة، فإن المبادرة تتضمن إعادة تأهيل قطاع غزة وإعادة السلطة الفلسطينية للقطاع، والتوصل لوقف إطلاق نار كامل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.