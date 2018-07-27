قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن مؤتمرات الشباب أصبحت آلية ناجحة وتتطور مع الوقت، وأثبتت نجاحها منذ عام 2016 حتى اليوم.

وأضاف راضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال على قناة "dmc" أن المؤتمرات يصدر عنها توصيات محددة في كل ملف تتم مناقشته.

وأردف أن نقاش الطلاب مع وزير التربية والتعليم حول نظام التعليم الجديد، سيكون تفاعليا، وستتضم جلسة الحوار الوزير مع بعض الشباب بالإضافة إلى شباب من برنامج التأهيل الرئاسي.

وتابع "سيرد الوزير على التحديات التي يمكن أن تواجه النظام الجديد، وكذلك التساؤلات التي تؤرق الأسرة المصرية بخصوص ملف التعليم".