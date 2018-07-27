"البحوث الفلكية": المريخ ظهر كنجم يلمع أسفل القمر أثناء الخسوف

قال أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن كوكب المريخ ظهر كنجم يلمع أسفل القمر عن طريق المصادفة في الساعة الثامنة والنصف، مساء اليوم الجمعة، لتقابله مع الأرض، مشيرا إلى أن حركته في مداره مقابل الشمس تعكس أشعتها للأرض في ظل خسوف القمر.

وأضاف تادروس لـ"الوطن"، أن الخسوف الكلي للقمر حدث في العاشرة والنصف، مساء اليوم، وفي انتظار أن يخرج القمر من ظل الأرض تماما، ويرجع إلى لونه كاملا في الواحدة والنصف صباح السبت.

من جهة أخرى، أشار تادروس، إلى أن ظاهرة الخسوف تتكرر مرتين في السنة الواحدة على الأقل، ويحدث نتيجة حجب الأرض لضوء الشمس عن القمر.