أكد مصدر طبي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، خروج 75 من المصابين بالتسمم الغذائي في أحد الفنادق تماثلوا للشفاء، مشيرا إلى أن هناك 32 مصابا مازالوا يتلقون العلاج بالمستشفى.

وقال مصدر بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات صحفية، إن لجانا تابعة لوزارتي الصحة والسياحة وصلوا إلى شرم الشيخ للتحقيق في واقعة التسمم، لافتا إلى أن لجنة وزارة الصحة تفقدت المستشفى، وعاينت مطبخ الفندق المغلق.

وأضاف أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمر بإغلاق الفندق، ومنح مالكه مهلة لتلافي الأخطاء الموجودة، مشيرا إلى أن المحافظ حظر دخول أي سائح إلى الفندق إلا بعد تنفيذ تعليمات لجنة الصحة.

من جهته، قال حسين فوزي، رئيس غرفة الفنادق بشرم الشيخ، إنه يتابع الحادث منذ وقوعه، وعقد لقاء مع مالك الفندق الذي شهد الواقعة لحل الأزمة، مشيرا إلى أنه يتم توفير الغذاء للمقيمين من خلال فندق مجاور للفندق الذي شهد الواقعة.

وذكر مصدر بوزارة السياحة، أن الوزارة تدرس حاليا توقيع عقوبة على الفندق في حالة ثبوت الواقعة، وتلوث الأطعمة.