أعلن الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء كتب المستوى الرفيع في نظام التعليم الجديد.

وقال خيري إنه جرى التنبيه على جميع مسؤولي المدارس الرسمية للغات، والتعليم الخاص والمعاهد القومية بعدم إدراج أي كتب مستوى رفيع ضمن القائمة للصف الأول، والثاني رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي.

وأكد ياسر عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمشرف على التعليم الخاص والدولي، أنه وفقًا لنظام التعليم الجديد فمادة اللغة الإنجليزية التي ستطبق هذا العام على رياض الأطفال، وأولي ابتدائي لن تكون بحاجة إلى تدريس مادة المستوى الرفيع كمادة منفصلة.

وأضاف عبدالعزيز، أن الطالب سواء فى المدارس الرسمية للغات، أو المدارس الخاصة لغات سوف يدرس لغة إنجليزية بمستوى أعلى من الكتب التي تتعاقد معها المدارس، ولا يوجد وقت في الجدول الدراسي لتدريس مواد إضافية.