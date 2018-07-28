بالصور| إعلان نتائج اليوم الأول من تصفيات دوري مستقبل وطن

اعلان نتائج اليوم الأول من تصفيات دورى مستقبل وطن

أعلن حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، برئاسة النائب سيد أحمد عيسى، أمين عام الحزب بالمحافظة، نتائج اليوم الأول للتصفيات النهائية لدوري الكرة الخماسية، والتي أقيمت مبارياته بالصالة المغطاة باستاد كفرالشيخ، بحضور الدكتور على أبوشوشة، الأمين العام المساعد للحزب والدكتور الغمري الشوادفي، أمين التنظيم وعدد من قيادات الحزب.

وشهد اليوم الأول منافسة قوية بين الفريقين، حيث فاز فريق غرب تيرة بطل الحامول على أم سن بطل الرياض 3/1 وفاز فريق الشهيد حمادة الحلاج بشباس الملح بطل مركز دسوق على بطل مركز بلطيم 2/0، كما فاز فريق نجوم المستقبل بطل مدينة كفرالشيخ 2/0 اعتباريا على فريق بندر دسوق لغياب الأخير، وفاز فريق كفر المرازقة بطل قلين على بطل مركزفوة 2/1.

وقال الدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيري بالحزب، إن مباريات الغد سيلتقي فيها "أبطال" الحامول مع سيدي سالم ومركز دسوق مع مركز كفر الشيخ ومدينة كفرالشيخ مع بيلا وقلين مع مطوبس.