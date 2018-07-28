أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، اليوم، باستشهاد فلسطيني ثالث متأثرا بجراحه أصيب برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات على حدود قطاع غزة.