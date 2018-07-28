إزالة حالة تعد على نهر النيل بعزبة البرج

شنت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج برئاسة وجيه عبدالرازق حملة لإزالة حالة تعدي تم رصدها على نهر النيل بالمدينة، حيث تم إزالة المخالفة وتنفيذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، بسرعة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ونهر النيل لاسترداد حق الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة وممتلكاتها.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبالحميد طه محافظ دمياط بسرعة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ونهر النيل لاسترداد حق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة وممتلكاتها.