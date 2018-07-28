مؤسسة الكبد المصري تحتفل باليوم العالمي للكبد

تحتفل مؤسسة الكبد المصري بمحافظة الدقهلية برئاسة الدكتور جمال شيحة، اليوم السبت، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للكبد، وذلك بالمعهد الفني للتمريض وهو أحد أنشطة المؤسسة.

يتضمن الاحتفال فقرات للتوعية بالوقاية من الإصابة بفيروس سي، والإعلان عن مبادرة جديدة بعنوان طفل خالي من فيروس سي، وكذا جهود مؤسسة الكبد الرائدة في علاج آلاف المرضى من الفيروس وتجربتها الرائدة في مجال القرى الخالية من الفيروس بعدد من المحافظات، وكذا خطة المركز المستقبلية في مجال التوعية والوقاية وعلاج المرض.

وألقى الدكتورة رئيفة علام، عميد معهد التمريض، كلمة عن تجربة المعهد الفريدة في إنشاء جمعية الكبد المصري وإعداد التمريض على أعلى مستوى فني ومهاري لتقديم الرعاية الصحية لمرضى الكبد داخل وخارج مستشفى الكبد، وذلك بفضل الاستعانة بمجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس وتدريس المناهج وفق أحدث المقررات العالمية علاوة على التدريبات العملية والأنشطة التي تمكن المعهد من إعداد كوادر متميزة.