أهالي الوادي الجديد يتابعون خسوف القمر من أعلى الكثبان الرملية

تابع أبناء محافظة الوادي الجديد، مساء الجمعة، لحظات الخسوف الكلي للقمر كأطول خسوف في القرن 21، فيما يعرف بـ"القمر الدامي"، واستمر الخسوف الجزئي ساعة و43 دقيقة.

وقال خيري طليب رئيس جمعية المجلس القومي لحقوق الإنسان بالوادي الجديد، إن الأهالي تواجدوا على الممشى السياحي بالخارجة وعلى الكثبان الرملية والشوارع والميادين العامة لمتابعة بدء مراحل الخسوف الكلي للقمر.

وأضاف خيري أن العالم شهد مساء اليوم خسوفًا كليًا للقمر، وهو الأطول في القرن الـ21، وفق ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.