انقطاع المياه عن أحياء بورسعيد بسبب كسر محبس عمومي بمحطة الرسوة

اشتكى أهالي بورسعيد من انقطاع المياه لعدة ساعات مساء أمس واليوم في معظم مناطق المحافظة الأمر الذي انتشرت الاستغاقات على صفحة المحافظة الرسمية وتوالت التليفونات على محطة مياه الشرب التابعة لهيئة قناة السويس بمنطقة الرسوة جنوب بورسعيد تستغيث بهم لارجاعها خاصة وأنها أساسية في موجة الحر الشديد التي تمر بالمحافظة.

وأكد مصدر مسؤول بمحطة مياه الشرب لـ "الوطن" أن عطل حدث نتيجة كسر محبس عمومي داخل المحطة وترتب على العطل تقليل عدد طرمبات ضخ المياه التي توصل إلى الشبكات ثم إلى مختلف أحياء بورسعيد إلى طرمبتين فقط، وذلك حتى لا تنقطع المياه عن المستشفيات ونقاط الإطفاء والأماكن الحيوية بالمحافظة فوصلت المياه إلى الدور الأرضي فقط.

وأكد أنه تم إصلاحه خلال فترة قصيرة وأشار إلى رجال محطة مياه الشرب لا يتوانون في العمل من أجل راحة أهالي بورسعيد وطمأنوا الناس على أن أي عطل يتم إصلاحه خلال وقت قياسي كما حدث في هذا العطل.