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الوطن

منافسة شرسة على لقب «مدرب العالم»

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"مرور الجيزة": مؤتمر الشباب لن يؤثر على الحركة بمحيط جامعة القاهرة

"مرور الجيزة": مؤتمر الشباب لن يؤثر على الحركة بمحيط جامعة القاهرة

أغرب دور للراحل محمد شرف.. عندما خلع "المعلم مشمش" عباءة الكوميديا

أغرب دور للراحل محمد شرف.. عندما خلع "المعلم مشمش" عباءة الكوميديا

عاجل| ترامب يقرر تمديد العقوبات المفروضة على لبنان

عاجل| ترامب يقرر تمديد العقوبات المفروضة على لبنان

"المرور": هدوء تام بمحاور وكباري القاهرة والجيزة

"المرور": هدوء تام بمحاور وكباري القاهرة والجيزة

فودة يطالب بسرعة تحصيل الأقساط والإيجارات من المواطنين

فودة يطالب بسرعة تحصيل الأقساط والإيجارات من المواطنين

ضبط 5 موظفين بـ"تموين طهطا" لتسهيلهم التلاعب في المقررات التموينية

ضبط 5 موظفين بـ"تموين طهطا" لتسهيلهم التلاعب في المقررات التموينية

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كيف يتعامل القانون مع أب وأبنائه قتلوا رجلا ضبطوه تحت سرير "الأم"؟

"مضى العمر يا ولدي".. تجربة وحيدة ارتدى فيه محمد شرف ثوب "المؤلف"

"مضى العمر يا ولدي".. تجربة وحيدة ارتدى فيه محمد شرف ثوب "المؤلف"

يوم "خسوف القمر" بطعم الأحداث السيئة.. موت وزلازل وتحذير بإعصار

يوم "خسوف القمر" بطعم الأحداث السيئة.. موت وزلازل وتحذير بإعصار

بالصور| تفاصيل التدريب الأخير للأهلي قبل موقعة تاونشيب

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خسوف "القمر الدموي" في التلمود الإسرائيلي نذير حرب يهودية كبرى

خسوف "القمر الدموي" في التلمود الإسرائيلي نذير حرب يهودية كبرى

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