قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن نقل أفراد منظمة الخوذ البيضاء، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بالطيران لإنقاذهم يعني أنهم كانوا يعملون لمصلحة أطراف خارجية، معقبًا: "إسرائيل لم تُضبط متلبسة في يوم من الأيام بعمل خيري، الحداية مش بتحدف كتاكيت".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن المصدر الرئيسي لأنباء اعتداءات الجيش السوري على المدنيين بالأسلحة الكيماوية كان منظمة الخوذ البيضاء.

وتابع: "ما حدث يثبت أنهم مجموعة من العملاء الذين يعملون لمصلحة 3 دول كبرى".

وأردف: "نظام الأسد ارتكب أخطاءً قاتلة، لكن للموضوعية هناك مؤامرة حقيقية على سوريا والمنطقة".

وأوضح: "هناك معارضة شريفة ووطنية لكنها أُختطفت من داعش والنصرة، وهناك جريمة نُفذت بواسطة داعش في محافظة السويداء، حيث مرت قوات داعش على مرأى ومسمع القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة التنف".