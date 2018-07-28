انتحر طالب بالصف الثاني الثانوي بنجع حموده التابع لمدينة جهينة بسوهاج، وعثر على جثته بحوش منزله مربوطة بشال يتدلى من السقف، وتبين أن سبب انتحار مروره بأزمة نفسية لرسوبه في امتحانات الدور الثاني، وطلاق والديه.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة بانتحار شخص بمنزله بناحية نجع حموده التابع لقرية جهينة الشرقية دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، بالفحص تبين وجود جثة "حازم.ا.م.ح"، 17 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي ويقيم بذات الناحية يتدلى بشال بسقف حوش المنزل، أخطرت النيابة العامة التي انتقلت للمعاينة وقررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

بسؤال كلاً من والدته "أمنية.م.ا"، 35 عاما، ربة منزل، وعمه "محمد.ا.م.ع"، 54 عاما، عامل، ويقيمان بذات الناحية، قررا انتحار المذكور لمعاناته من حالة نفسية سيئة نظرا لطلاق والديه ورسوبه في الامتحان، ولم يتهما أحدا بالتسبب فـي ذلك، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2400 إداري المركز لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.