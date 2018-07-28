قال مسؤول أفغاني، اليوم السبت، إن انفجارا وقع قرب مركز طبي حكومي في مدينة جلال آباد بولاية ننجرهار شرقي البلاد، تبعه هجوم بالأسلحة النارية، ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن المتحدث باسم محافظ الولاية عطا الله خوجياني، تأكيده حدوث "الانفجار وعدد من الهجمات المركبة قرب مركز طبي لتدريب قابلات الولادة، تابع لوزارة الصحة العامة"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

كما أفادت مصادر أخرى للقناة ذاتها، سماع دوي إطلاق نار بالتزامن مع وقوع عدة انفجارات في محيط المركز الطبي، ولم يتضح بعد الهدف الرئيسي من الهجوم، كما لم تكشف السلطات الأفغانية عن وقوع قتلى أو مصابين.