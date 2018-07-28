أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن مبعوثها الخاص إلى سوريا، شيه شياو يان، التقى بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، وناقش معه القضية السورية، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها: "زار المبعوث الخاص الصيني إلى سوريا، شيه شياو يان الجمهورية العربية السورية في الفترة من 25 إلى 27 يوليو".

وأضاف البيان: "وخلال زيارته التقى بوزير الشؤون الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، وكذلك مع وزير المصالحة الوطنية علي حيدر ونائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد".

وأشار البيان إلى أنه كان هناك "تبادل عميق لوجهات النظر بشأن المشكلة السورية، بين الطرفين".

وتحافظ الصين، على اتصال وثيق مع الحكومة السورية والمعارضة ودول المنطقة وغيرها من البلدان، التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع السوري.