يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري، ضمن فعالياته عرض "اللعبة الشقية" لمرضى مستشفى "أبو الريش للأطفال"، غدا الأحد، في الحادية عشرة صباحا.

يشارك في العرض، محمود عامر ومنير مكرم، أداء صوتي، وتمثيل محمد عبدالسلام، ياسر عبدالمقصود وهشام طلعت وهاني عزالدين وعيد مسعد ومحمد لبيب وهشام علي وعبدالحميد حسني ومختار إمام ومروة عبدالله، وديكور أمير عبدالمسيح وعرائس أميرة عادل، وموسيقى وألحان دكتور علاء الدين مصطفى، وتأليف وأشعار حسين الصواف، ومخرج منفذ نادية الشويخ، وإخراج هاني عز الدين.

جدير بالذكر، أن المهرجان القومي للمسرح تنظمة وزارة الثقافة في الفترة من 19 يوليو الحالي وحتى 2 أغسطس المقبل.