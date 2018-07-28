قال مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية، إن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تلقت شكوى عاجلة تفيد بأن "هناك فتحات في التكييفات المتواجدة بعربات القطار المتجهمن قنا إلى أسوان، ما أدى إلى حدوث غرق بعض العربات، كما أن هناك ماس كهربائي، من الممكن أن يؤدى إلى حدوث كارثة"، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على التأكد من صحة هذا البلاغ من عدمه، موضحا أن سيتم التحقيق فورا حال التأكد من صحة الشكوى.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن أعمال صيانة التكييفات تتم بصورة دورية، لعدم حدوث أي مشكلات تؤثر على حركة تشغيل مسير القطارات، موضحا أن حركة مسير القطارات منتظمة، منذ صباح اليوم السبت، لافتا إلى أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها.