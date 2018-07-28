أصدرت محكمة أرمنية، أمس الجمعة، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأسبق للبلاد روبرت كوتشاريان، بتهمة "الإطاحة بالنظام الدستوري" عبر تزوير الانتخابات الرئاسية قبل 10 سنوات، لمصلحة أحد حلفائه.

واستنكر كوتشاريان، البالغ 63 عاما، هذه الاتهامات واعتبرها "زائفة وموجهة سياسيا"، وقال لقناة "يركير ميديا" التلفزيونية: "سأذهب إلى السجن وسأحارب حتى النهاية، أنا واثق أنني سأنتصر في النهاية لأن القضية الجنائية مفبركة بالكامل"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

ويواجه كوتشاريان حكما بالسجن 15 عاما، حال إدانته بتزوير انتخابات عام 2008 لمصلحة حليفه السياسي سيرج سركيسيان، خاصة وأن المحققين اعتبروا أن هذا التزوير يرقى إلى انقلاب، ونظم مناصرو مرشح المعارضة الخاسر ليفون تير-بتروسيان حينذاك مظاهرات تحولت إلى مواجهات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب، قتل خلالها اثنان من ضباط الشرطة وثمانية متظاهرين.

واعتقل رئيس الوزراء الأرمني الحالي نيكول باشينيان، عام 2009، لاتهامه بتنظيم المظاهرات وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، قبل الإفراج عنه في عفو عام سنة 2011، وانتخب باشينيان الذي قاد تظاهرات المعارضة هذا العام رئيسا للوزراء، في مايو الماضي، وأطلق حملة ضد الفساد طالت النخبة السابقة.

جدير بالذكر، أن كوتشاريان هو الرئيس الثاني لأرمينيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وحكم البلاد بين عامي 1998 و2008.