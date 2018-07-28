رصدت "الوطن"، غياب عدد كبير من الفنانين حتى الآن، في جنازة الراحل الفنان محمد شرف، داخل مسجد علي بن أبى طالب، وسط الإسكندرية، اليوم السبت.

وكان أبرز الحضور حتى الآن: "الفنان سليمان عيد والفنانة بدرية طلبة".