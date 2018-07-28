عاجل| السيسي يشهد جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصري"

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصري"، من المؤتمر السادس للشباب، المقام في جامعة القاهرة.

ويجلس على المنصة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلاء عصام أمين شباب حزب التجمع وممثل تنسيقية شباب الأحزاب، وطاهر نصر أحد طلاب البرنامج الرئاسي، وغادة والي مصممة الجرافيك التي اختيرت ضمن أفضل 30 فنانا تحت سن الـ30، وياسمين والي استشاري إدارة الأعمال والتسويق.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.