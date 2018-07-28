قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، إن بناء الإنسان هو أساس المرحلة القادمة، ويطلق على هذه المرحلة بناء الأمة، وهي رحلة طويلة بداية من الطفولة، موضحا أن لديهم رؤية لتشكيل وجدان الطالب وربطه مع التعليم قبل الجامعي.

وأضاف عبد الغفار، خلال حديثه في جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصري"، خلال المؤتمر الوطني للشباب، أن الأبحاث العلمية كثيرة جدًا وأن هناك بنية تحتية كبيرة للبحث العلمي، مؤكدا أنهم وضعوا خطة للبحث العلمي مبنية على الاحتياجات الفعلية للدولة، وأن لديهم رؤية كاملة للبحث العلمي؛ لإنتاج بحث علمي له مردود.

وأوضح عبد الغفار، أن التعليم الفني والتقني يستحوذ على اهتمام كبير من وزارة التعليم العالي، موضحًا أن هناك 3 جامعات تكنولوجية في قويسنا وبني سويف والقاهرة الجديدة، وأن المستهدف إنشاء 8 جامعات ثم 15 جامعة؛ كي يتجه طلاب الثانوية العامة للمسار الفني؛ لأن الدولة في احتياج لعمالة مهرة مدربة.

وأكد وزير التعليم العالي، أن النظام الجديد في الجامعات يطبق نظاما تعليميا يتماشى مع متطلبات العصر والثورة الصناعية، وأن البرامج الجديدة التي ستنشأ في الكليات والجامعات تتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.