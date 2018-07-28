ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة أمام المؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي انطلق اليوم في منارة التعليم جامعة القاهرة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر حتى غد الأحد.

وقدم رئيس الوزراء في كلمته لشباب الجامعات المصرية عرضا شاملا لمحاور برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الأربع المُقبلة "18/2019- 21/2022"، "مصر تنطلق" والذي حاز ثقة مجلس النواب المصري، مؤكداً أن حكومته تستكمل برنامجاً متواصلاً يهدف لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عملت كل حكومة جاءت خلال السنوات الأربع الماضية على إنجاز جانب منه.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى إحراز عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تشمل، تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، وبناء مظلة قوية للحماية الاجتماعية، وبناء نظام تأمين صحي متميز، وخفض التضخم وضبط الاسعار، وخفض معدلات البطالة، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الأهداف سيتم من خلال العمل على عدة محاور وهي: "حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري".

وقال رئيس الوزراء، إن محور حماية الأمن القومي المصري وسياسة مصر الخارجية، يتضمن تطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الارهابية، والحفاظ على الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وتنمية الثروة البترولية والمعدنية، بينما يقوم محور تحسين مستوى معيشة المواطن المصري على ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، والتوسع في شبكات الامان الاجتماعي، وتطوير خدمات الاسكان والمرافق العامة، والانتهاء من مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة، وتطوير منظومة الخدمات التموينية، أما محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي فيتضمن خفض عجز الموازنة من خلال تحسين كفاءة الأداء وترشيد الاستهلاك الحكومي، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الاعمال لجذب الاستثمارات الخاصة، وتطوير الاداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويتضمن محور بناء الانسان المصري، توفير التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة تنافسية مخرجاته، وتطوير منظومة وسياسات البحث العلمي، وتدعيم الرياضة البدنية للشباب ونشر ثقافة ممارستها، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية ودعم منظومة القيم.

بينما يتضمن محور سياسة مصر الخارجية الحفاظ على سياسة متوازنة مع كل القوى العالمية، وضمان تحقيق الامن القومي في المحيطين الاقليمي والافريقي، وضمان امن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وأكد رئيس الوزراء أن "بناء الإنسان المصري" يعد أيقونة عمل الحكومة من خلال برنامجها الطموح الذي يسعى من خلال محاوره المختلفة إلى بناء نظام تعليمي عصري يعتني ببناء الشخصية المصرية وترسيخ الانتماء، حيث شهدت السنوات الأربع الماضية الانتهاء من 39.5 ألف فصل، وبناء 45 مدرسة يابانية، وتدريب 1.1 مليون معلم وإداري، فضلاً عن محو امية 2.5 مليون مواطن، مشيرا إلى أن المستهدف خلال السنوات الأربع القادمة الانتهاء من تنفيذ 200 ألف فصل بواقع 50 ألف فصل سنويا بما يوفر 75% من حجم الاحتياج الكلي من الفصول المدرسية، إلى جانب الانتهاء من إنشاء 100 مدرسة يابانية، وتطوير وتجهيز 112 مدرسة لتطبيق التجربة اليابانية، وإتاحة 500 ألف فرصة تدريبية من خلال برنامج "المعلمون أولاُ"، كما من المستهدف محو أمية 8 ملايين مواطن.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تهدف أيضاً لتطوير البنية التحتية لمنظومة البحث العلمي، وتحسين مخرجات التعليم الجامعي، مشيرا إلى أن السنوات الاربع الماضية تم خلالها إنشاء 73 كلية حكومية، و8 جامعات خاصة، وبلغ اجمالي عدد الابحاث المنشورة دولياً للمصريين 18.9 ألف بحث، مؤكدا أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة، و11 جامعة حكومية وأهلية دولية جديدة، و100 كلية حكومية بحلول 2021/2022 ليصل إجمالي الكليات في مصر إلى 576 كلية، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي بـ4.6 مليار جنيه، و920 مليون جنيه لتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي.

وفي مجال الصحة، تضمنت كلمة رئيس الوزراء تعهد الحكومة بتقديم خدمة صحية متميزة ترضي المواطن المصري، مشيرا إلى أنه تم خلال السنوات الأربع الماضية إنشاء وتطوير 376 مستشفى بتكلفة تبلغ نحو 40 مليار جنيه، كما تم علاج 1.4 مليون مريض بفيروس سي، وإضافة 300 سيارة إسعاف إلى منظومة الإسعاف لتغطية شبكة الطرق الجديدة، ومن المستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة تطوير 47 مستشفى بمحافظات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الشامل، كما من المستهدف توقيع الفحص الطبي على نحو 45 مليون مواطن ضمن المشروع القومي للقضاء على فيروس سي، وهو مشروع لم يتحقق فى أى دولة بالعالم، كما من المستهدف خلال 6 أشهر الانتهاء من قوائم انتظار المرضى بجميع المستشفيات.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تنظر إلى الثقافة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الانسان المصري وحمايته من التطرف الفكري من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة، وفى هذا الإطار فقد تم خلال السنوات الأربع الماضية وإنشاء مبنى دار الوثائق الجديد بالفسطاط بتكلفة 110 ملايين جنيه، وترميم وإعادة تأهيل المسرح القومي بتكلفة 105 ملايين جنيه، وإنشاء وتطوير 11 مسرحا بتكلفة 153.3 مليون جنيه، وتضع الحكومة خطة خلال السنوات الأربع المقبلة لترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تقعيل دور المؤسسات الثقافية، وحماية المجتمع من التطرف الفكري، والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم، ومن المستهدف تطبيق برنامج تنمية الوعي الثقافي والعلمي خلال السنوات الأربع القادمة والذي يستهدف 4 ملايين شاب بتكلفة تصل لنحو 543.8 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونسخة أخرى منها بمدينة العلمين الجديدة.

ومن منطلق اهتمام الحكومة برعاية طاقات الشباب، أكد رئيس الوزراء أننا بصدد تدشين سياسة وطنية للشباب والرياضة يشارك فيها كل فئات المجتمع، فقد تم خلال السنوات الاربع الماضية تطوير 4000 ملعب ومركز شباب، ورفع كفاءة المدن الشبابية ومراكز التدريب والتعليم المدني بتكلفة 4.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة ترصد 6.5 مليار جنيه خلال السنوات الاربع المقبلة لتوفير البنية الاساسية الرياضية، و3.2 مليار جنيه لتوفير المنشآت الشبابية، حيث سيتم تنفيذ وتطوير 165 ملعبا مفتوحا، و5 أندية رياضية، و6 صالات مغطاة، و210 ملاعب كرة قدم.

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته الخطط الخاصة بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري باعتباره هدفاً أول وأولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، مؤكداً ان الحكومة تسعى لتوفير السكن الملائم لجميع الفئات، حيث شهدت السنوات الاربع الماضية تنفيذ مشروعات اسكان باجمالي قيمة استثمارية 85 مليار جنيه، تضمنت 270 الف وحدة اسكان اجتماعي، و21 الف وحدة اسكان متوسط، و 13 الف وحدة اسكان شباب، بالاضافة الى وحدات استثمارية بتكلفة 23 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة خلال السنوات الاربع المقبلة تنفيذ 930 الف وحدة للاسكان الاجتماعي، كما يجري الانتهاء من 80 الف وحدة ضمن وحدات دار مصر وسيتم تنفيذ 104 الاف وحدة اخرى، كما يجري الانتهاء من 50.8 الف وحدة ضمن وحدات سكن مصر، وسيتم تنفيذ 145 الف وحدة اخرى.

وأضاف رئيس الوزراء ان الحكومة تتبنى خطة طموحة لتطوير العشوائيات، ومواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي بكل حزم، وبلغ ما تم تنفيذه خلال السنوات الاربع الماضية 73 ألف وحدة لتطوير العشوائيات، بتكلفة 12 مليار جنيه، ومن المستهدف خلال السنوات المقبلة الانتهاء من تطوير 80 الف وحدة سكنية تمثل المرحلة الاخيرة لحل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة، إضافة الى تطوير 3 مناطق عشوائية بعاصمة كل محافظة باجمالي 81 منطقة عشوائية كما سيتم تطوير 1100 سوق عشوائي.

وتضمنت كلمة رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف التوسع في محطات التنقية وتحسين جودة المياه المنتجة، حيث تم خلال السنوات الاربع الماضية تنفيذ 236 مشروعا لمياه الشرب، و 588 مشروع صرف صحي، منها 498 مشروعاً بالقرى المصرية، وتسعى الحكومة خلال السنوات المقبلة الى تنفيذ 265 مشروعا لمياه الشرب، يستفيد منها 15.5 مليون نسمة، للوصول بنسبة التغطية الى 100%، كما من المستهدف انهاء 500 الف وصلة منزلية للصرف الصحي، وتنفيذ 594 مشروع صرف صحي بطاقة 5 ملايين م3/يوم للوصول بنسب التغطية بالصرف الصحي الى 100% بالمدن و60% بالقرى.

وفي قطاع النقل والمواصلات، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة مستمرة في تطوير خدمات النقل وتقديم خدمة متميزة في قطاع السكك الحديدية، مشيراً إلى انه تم خلال السنوات الاربع الماضية تنفيذ 314 مشروع طرق وكباري، باجمالي استثمارات 85.2 مليار جنيه، وبلغ اجمالي الاطوال التي تم تجديدها بخطوط السكك الحديدية 387.5 كم، وتم تطوير 76 محطة بتكلفة 505 ملايين جنيه، والتطوير المدني لنحو 571 مزلقاناً، وتطوير نظم الاشارات لعدد 309 مزلقانات، كما تم توريد 20 قطاراً مكيفاً للخط الاول لمترو الانفاق وتطوير وتحديث 17 قطاراً. ومن المستهدف خلال السنوات الاربع المقبلة اضافة طرق جديدة بطول 1600 كم، بتكلفة 20 مليار جنيه، وتطوير طرق قائمة بطول 2500 كم بتكلفة 25 مليار جنيه، كما تشهد السكك الحديدية توريد 100 جرار و اعادة تاهيل 181 جرارا وتوريد 1300 عربة ركاب، كما يتم البدء في انشاء القطار الكهربائي السريع ومشروع المونوريل للربط بالعاصمة الادارية الجديدة، كما يتم تطوير شبكة مترو الانفاق واضافة 97.2 كم جديدة للشبكة.

وفي مجال التضامن الاجتماعي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ان الحكومة تستهدف رفع كفاءة وفاعلية شبكة الحماية الاجتماعية لتضم كل من لا دخل له، وكل من لا عائل له، لافتاً إلى ان السنوات الاربع الماضية شهدت استفادة 2.3 مليون اسرة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة بلغت 18.4 مليار جنيه، واستفادة 11.2 مليون طفل من البرنامج القومي للوجبات المدرسية باعتماد مالي 984 مليون جنيه، كما تم توصيل الغاز الطبيعي الى نحو 15 الف اسرة من خلال مبادرة توصيل الغاز للمنازل.

وتستهدف الحكومة الاستمرار في برنامج تكافل وكرامة وسكن كريم، وتقديم دعم نقدي لنحو 60% من السكان الواقعين تحت خط الفقر، وعددهم 3.2 مليون أسرة، والميكنة الكاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية، كما تستهدف الوصول بنسبة الاسر المستفيدة من دعم السلع التموينية الى 100%، وزيادة عدد الاسر التي تم تلبية احتياجاتها الاساسية من برنامج سكن كريم من 22 الى 150 ألف اسرة بتكلفة 2 مليار جنيه.