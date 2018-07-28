النيابة تغرم أول شخص مقبوض عليه بتهمة رقص "تحدي كيكي" 1050 جنيها

قررت نيابة مدينة نصر أول، تغريم أول شخص مقبوض عليه بتهمة رقص "تحدي كيلي" في مدينة نصر 1050 جنيها، بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر، وأخلت النيابة سبيله من سرايا النيابة بعد أن سدد قيمة الغرامة.

وقال مصدر قضائي، لـ"الوطن"، إن جريمة المتهم تعد مخالفة مرورية بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر أثناء قياته سيارته، وأن المتهم أقر في تحقيقات النيابة إنه كان يسير في شارع خال من المارة في مدينة نصر، والتقط الفيديو بغرض التسلية لا بهدف إلحاق الضرر بالآخرين.

ورصدت الأجهزة الأمنية، القبض على الطالب "حاتم. ص" طالب في مدينة نصر، وذلك عقب ترجله من السيارة والقيام بالرقص والحركات الاستعراضية بالطريق العام، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالنزول من السيارة أثناء سيرها بالطريق العام والتخلي عن عجلة القيادة وغلق بابها مع استمرارها في السير بدون سائق والترجل بجوارها والقيام بحركات استعراضية بجوارها، ما يعرض حياته وحياة المواطنين من المارة وقائدي السيارات للخطر.