وزير قطاع الأعمال: ملتزمون بخطة سداد ميديونياتنا للجهات الحكومية

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، جدية الوزارة والتزام الشركات القابضة الخاضعة لإشرافها بشأن سداد المديونيات المستحقة على الشركات لصالح قطاعي الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع أمس مع رؤساء الشركات القابضة بحضور أحمد مصطفي رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وعماد الدين مصطفي رئيس "القابضة للصناعات الكيماوية"، ومدحت نافع رئيس القابضة الصناعات المعدنية الموقف الحالي للمديونيات المستحقة على الشركات القابضة الثلاث، والتي تمثل المديونية الأكبر بين الشركات القابضة التابعة للوزارة، ومناقشة تفاصيل المديونيات وتحديد سبل ومواعيد السداد لكل جهة دائنة.

وأكد الوزير على أهمية التوصل إلى حلول حاسمة ومرضية لكافة الأطراف، والإسراع في رفع المديونيات المتراكمة عن كاهل الشركات، الأمر الذي يسهم في دفع جهود التطوير وإعادة الهيكلة.