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انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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بالصور| "تعليم القاهرة" تكرم رجال "المطبعة السرية"

بالصور| "تعليم القاهرة" تكرم رجال "المطبعة السرية"

بمشاركة 32 دولة.. انطلاق الألعاب العسكرية الدولية 2018 في موسكو

بمشاركة 32 دولة.. انطلاق الألعاب العسكرية الدولية 2018 في موسكو

وزير قطاع الأعمال: ملتزمون بخطة سداد ميديونياتنا للجهات الحكومية

وزير قطاع الأعمال: ملتزمون بخطة سداد ميديونياتنا للجهات الحكومية

عبدالغفار: تغيير نظام التعليم ما قبل الجامعي "ضرورة ملحة"

عبدالغفار: تغيير نظام التعليم ما قبل الجامعي "ضرورة ملحة"

محافظ القليوبية: لجنة مرور على محولات الكهرباء لتلافي الأعطال المتكررة

محافظ القليوبية: لجنة مرور على محولات الكهرباء لتلافي الأعطال المتكررة

النيابة تغرم أول شخص مقبوض عليه بتهمة رقص "تحدي كيكي" 1050 جنيها

النيابة تغرم أول شخص مقبوض عليه بتهمة رقص "تحدي كيكي" 1050 جنيها

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بالصور| 4 فنانين فقط في جنازة محمد شرف بالإسكندرية

بالصور| 4 فنانين فقط في جنازة محمد شرف بالإسكندرية

"حكاية سيندي".. حبيبها طلبها للزواج بعد 6 أشهر من العلاقة وهجرها يوم الزفاف

بالصور| بعد شائعة زفافهما.. دينا الشربيني تحتضن عمرو دياب في اليونان

بالصور| بعد شائعة زفافهما.. دينا الشربيني تحتضن عمرو دياب في اليونان

أولياء أمور غاضبون من إلغاء "المستوى الرفيع".. والتعليم: "مش محتاجينه"

أولياء أمور غاضبون من إلغاء "المستوى الرفيع".. والتعليم: "مش محتاجينه"

صور| "وان إيفرا" تدرب قيادات "الوطن" على استراتيجيات الإدارة المهنية

صور| "وان إيفرا" تدرب قيادات "الوطن" على استراتيجيات الإدارة المهنية

7000 مشارك و800 ساعة عمل.. أرقام بمؤتمرات الشباب الوطنية الـ5 السابقة

7000 مشارك و800 ساعة عمل.. أرقام بمؤتمرات الشباب الوطنية الـ5 السابقة

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